В парке Саратова мужчина пытался развратить 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-27T13:19:01+03:00

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В Саратове задержан 35-летний мужчина по подозрению в развращении ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, вечером 25-июля на улице Мясницкая гражданин подошел к 14-летней девочке, которая гуляла вместе с 12-летним мальчиком. Мужчина предложил пройти им в в ближайший парк отдыха и там совершил в отношении нее развратные действия.

Девочка сумела дать отпор и сбежала вместе со своим спутником. После этого она обо всем рассказала матери, которая обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU