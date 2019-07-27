В парке Саратова мужчина пытался развратить 14-летнюю девочку
В Саратове задержан 35-летний мужчина по подозрению в развращении ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии, вечером 25-июля на улице Мясницкая гражданин подошел к 14-летней девочке, которая гуляла вместе с 12-летним мальчиком. Мужчина предложил пройти им в в ближайший парк отдыха и там совершил в отношении нее развратные действия.
Девочка сумела дать отпор и сбежала вместе со своим спутником. После этого она обо всем рассказала матери, которая обратилась в полицию.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. Решается вопрос о мере пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU