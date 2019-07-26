Подозреваемые в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе арестованы
В Саратовской области арестованы двое мужчин, подозреваемых в нападении на офис мясокомбината «Агротэк» и убийстве охранника.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении них расследуется уголовное дело по факту убийства, разбоя и хранения огнестрельного оружия.
Преступление было совершено в ночь на 13 июля. Около 01:40 двое мужчин в возрасте 24 и 42-х лет напали на офис предприятия с целью грабежа. Однако после того, как они застрелили охранника, им пришлось скрыться, поэтому ценности они похитить не смогли.
Впоследствии злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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