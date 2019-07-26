СУСК: Нападение на мясокомбинат в Энгельсе совершили безработный и бизнесмен

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-26T11:14:04+03:00

Один из них дал признательные показания

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В Саратове СУ СКР провел брифинг, где следователи рассказали подробности вооруженного нападения на мясокомбинат в селе Генеральское под Энгельсом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были задержаны два подозреваемых, причем пока многое из их личностей остается тайной следствия.

Однако известно, что они приятели, оба ранее не были судимы. Отмечается, что один из задержанных является бизнесменом, второй — безработный. При этом нападение было, предположительно, спланировано заранее.

Основной версией мотива нападавших в настоящее время назван грабеж. Ранее сообщалось, что злоумышленники проникли в помещение кассы.

Однако уголовное дело возбуждено по факту убийства — нападавшие застрелили охранника из охотничьего ружья. Погибший являлся работником компании «Агротэк» (бренд «Генеральские колбасы») и при себе не имел оружия для защиты.

После задержания один из нападавших дал признательные показания, второй — нет.

ИСТОЧНИК KP.RU