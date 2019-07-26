Володин предложил успешным выпускникам оказать помошь школе в Турках

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-26T11:29:16+03:00

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Во время визита в Турки Саратовской области спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил местную школу.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», рядом с ней планируется возвести современную спортивную площадку открытого типа.

При этом спикер Госдумы отметил, что у школы частично разрушилась одна из стен. Он попросил руководство школы обратить на это внимание.

Фото Юлии Кековой

- Было бы хорошо, если бы люди, которые достигли каких-то высот, вспоминали о своей родной школе и помогали ей. К тому же тут больших вложений не требуется, — считает Вячеслав Володин.

Кроме того, он внес ряд предложений по размещению на территории школы будущего бассейна и актового зала. Кроме того, предложено расширить спортзал.

- За зиму надо все спроектировать, чтобы на будущий год начать строительство, — предложил Володин.

На территории школы ему показали собственный огород, где выращивают овощи для столовой. Кроме того, тут расположены старые конюшни.

Фото Юлии Кековой

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ИСТОЧНИК KP.RU