Володин похвалил школу в Турках за соблюдение пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-26T10:58:17+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в Турки Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», он намерен пообщаться с жителями и осмотреть здание школы, где рядом будет возведена спортивная площадка открытого типа по благотворительному проекту Володина.

По словам спикера Госдумы, строительство площадки займет около 1,5-2 месяцев. При этом он отметил, что школу необходимо отремонтировать в 2021 году, курировать проект будет депутат Госдумы Николай Панков.

- Когда будет готова площадка? Здесь работ-то всего ничего. Ребятишки придут, увидят изменениям и будут заниматься спортом, — отметил Вячеслав Володин.

Фото Юлии Кековой

Во время осмотра здания школы он предложил перенести вход на другую сторону для удобства. Также он поручил внимательно следить зимой, чтобы на ступеньках не образовывалась наледь.

Спикер Госдумы похвалил руководство школы за то что пожарные выходы функционируют, не закрыты двери, а коридоры свободны. Это позволит вовремя эвакуироваться в случае пожара. Володин обратил на это внимание министра образования Ирины Седовой, отметив, что сейчас такой ответственный подход — редкость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/722418" frameborder="0"></iframe> Володин посетил школу в Турках.

ИСТОЧНИК KP.RU