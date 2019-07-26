2019-07-26T08:24:47+03:00
Общество

Вячеслав Володин посетит Турки и Самойловку

Председатель Госдумы сегодня работает в Саратовской области
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 26 июля, прибыл в Саратовскую область.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первыми точками его визита станут Турковский и Самойловский районы.

В Турках планируется обсудить с местными жителями строительство спортивной площадки открытого типа в рамках благотворительного проекта Володина.

В Самойловке его ждут в школе №1, ремонт которой начался после визита Вячеслава Володина в сентябре прошлого года.

Кроме этого запланирован выезд в Романовский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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