Вячеслав Володин посетит Турки и Самойловку
Председатель Госдумы сегодня работает в Саратовской области
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 26 июля, прибыл в Саратовскую область.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первыми точками его визита станут Турковский и Самойловский районы.
В Турках планируется обсудить с местными жителями строительство спортивной площадки открытого типа в рамках благотворительного проекта Володина.
В Самойловке его ждут в школе №1, ремонт которой начался после визита Вячеслава Володина в сентябре прошлого года.
Кроме этого запланирован выезд в Романовский район.
ИСТОЧНИК KP.RU