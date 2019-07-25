В центре Саратова изменена схема движения машин

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-25T16:14:29+03:00

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В Саратове до 5 сентября планируют завершить ремонт теплосетей на улице Чернышевского, между Радищева и Провиантской.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», реконструкцию планируют закончить до 5 сентября, а может и раньше.

Пока что в центре вводится новая система движения. Для проезда по улице Чернышевского со стороны Московской нужно ехать по маршруту: Радищева — Мичурина — Вольская.

Водителям, которые двигаются со стороны Заводского района, могут проехать по Провиантской, затем Рабочей и после по Радищева.

Напомним, еще для движения закрыта улица Сакко и Ванцетти, на участке от Чапаева до Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU