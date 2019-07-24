В Саратов в августе вернется велошеринг

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-24T16:18:31+03:00

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Сегодня, 24 июля, состоялось заседание координационного совета по стратегическому развитию Саратова при главе города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, собравшиеся обсудили вопрос возвращения велошеринга между мэрией и ООО «Мобайк».

Директор по развитию данной организации Игорь Федорченко рассказал о преимуществах проката велосипедов. Такой опыт распространен во многих городах.

В областной центр в август снова придут велосипеды, а в начале следующего месяца начнется обустройство велопарковок.

Организаторы отмечают, что получить двухколесный транспорт можно через скачанное приложение, разблокировав «железного коня» по QR-коду. Через мобильное устройство также можно найти свободный велосипед и после того как покатался, оставить его на парковке, не создавая никому помех.

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Напомним, ранее идея велошеринга привела к поломанным велосипедам, часть из которых исчезла в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU