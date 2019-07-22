2019-07-22T13:23:09+03:00
Происшествия

В Саратовской области задержаны торговавшие мясом браконьеры

Цех был организован во дворе дома
Екатерина Семенова
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В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали подробности задержания группы браконьеров в поселке Ивановский.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете, спецоперация прошла совместно с полицией и Росгвардией.

Житель поселка был задержан во дворе своего дома в ночь на 19 июля. У него при себе имелся карабин, оформленный на другого человека, а также туша лося.

Установлено, что за несколько часов до спецоперации по задержанию в доме разделали незаконно добытую косулю. Во дворе были найдены помещения для разделки животных, холодильники большой вместимости, устройство для промышленной переработки мяса, то есть злоумышленники занимались продажей мясных изделий. Кроме того, в морозилке хранились части туш косуль и лося.

В комитете отмечают, что имеющаяся у браконьеров техника была специально подготовлена для отстрела и перевозки крупных животных.

По данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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