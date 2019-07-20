2019-07-20T11:20:16+03:00
Происшествия

Под Саратовом четверо браконьеров убили лося и косулю

Подозреваемые задержаны
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе задержаны подозреваемые в браконьерстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленники незаконно убили лося и косулю.

В поселке Ивановский полицейские и росгвардейцы задержали четырех подозреваемых. Двое из них местные жители, и двое приехали из Саратова При этом трое мужчин ранее уже были судимы.

Во дворе дома одного их жителей поселка был обнаружен карабин. Оружие вместе с гильзами направлено на экспертизу. Кроме того, изъяты туши добытых животных.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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