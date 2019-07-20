Под Саратовом четверо браконьеров убили лося и косулю
В Саратовском районе задержаны подозреваемые в браконьерстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленники незаконно убили лося и косулю.
В поселке Ивановский полицейские и росгвардейцы задержали четырех подозреваемых. Двое из них местные жители, и двое приехали из Саратова При этом трое мужчин ранее уже были судимы.
Во дворе дома одного их жителей поселка был обнаружен карабин. Оружие вместе с гильзами направлено на экспертизу. Кроме того, изъяты туши добытых животных.
Возбуждено уголовное дело.
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Охота на двух последних запрещена
ИСТОЧНИК KP.RU