Пожар на Соколовой в Саратове произошел из-за курения
Возгорание тушили 20 огнеборцев
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Стали известны подробности пожара на улице Соколовая в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, 20 июля загорелся жилой четырехквартирный дом на улице Соколовая, 15, вблизи Предмостовой площади.
Огонь охватил дом и надворные постройки на площади 140 кв. м. На тушение выезжали 20 пожарных на пяти машинах.
На пепелище найдено тело 77-летнего мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU