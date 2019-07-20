Появилось видео пожара на Предмостовой площади в Саратове

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-20T17:33:09+03:00

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Пожар на улице Соколовая в Саратове попал на камеры очевидцев.

Горожане выкладывают в соцсети видеоролики и фотографии сильного пожара. Ранее «КП-Саратов» писала, что огонь уничтожил частный жилой дом на Соколовой, 15, в районе «пентагона». На пепелище было найдено тело мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/721379" frameborder="0"></iframe> Горит дом у "Пентагона" в Саратове.

Существовала угроза перекидывания огня на соседние строения. На месте работали также спасатели.

В настоящее время начата проверка по факту пожара, выясняются все обстоятельства его возникновения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/721378" frameborder="0"></iframe> Пожар на Соколовой в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU