Арестован обвиняемый в убийстве в продуктовом магазине Елшанки
Продолжается расследование уголовного дела
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В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту убийства в магазине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемого, 31-летнего мужчину, заключили под стражу.
Ранее «Комсомолка» писала, что около девяти вечера 18 июля обвиняемый зашел в продуктовый магазин на улице Благодарова в поселке Елшанка Ленинского района Саратова. Там он поссорился с еще одним посетителем — 45-летним гражданином. Причем оба были пьяны.
Обвиняемый дважды ударил противника кулаком в лицо, тот упал и скончался. Причиной смерти названа тупая травма головы.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU