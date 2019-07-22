Арестован обвиняемый в убийстве в продуктовом магазине Елшанки

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-22T08:21:36+03:00

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В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту убийства в магазине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемого, 31-летнего мужчину, заключили под стражу.

Ранее «Комсомолка» писала, что около девяти вечера 18 июля обвиняемый зашел в продуктовый магазин на улице Благодарова в поселке Елшанка Ленинского района Саратова. Там он поссорился с еще одним посетителем — 45-летним гражданином. Причем оба были пьяны.

Обвиняемый дважды ударил противника кулаком в лицо, тот упал и скончался. Причиной смерти названа тупая травма головы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU