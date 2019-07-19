В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти
Возбуждено уголовное дело
Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова убили покупателя продуктового магазина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, криминальная драма разыгралась вечером 18 июля.
По версии следствия, около 21 часов в продуктовом магазине на улице Благодарова в поселке Елшанка находились два пьяных мужчины 31 и 45-ти лет. Между ними завязалась ссора, и младший ударил старшего дважды кулаком по голове. Потерпевший потерял сознание, а медики «скорой помощи», прибывшие по вызову сотрудников магазина, констатировали его смерть.
Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU