В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-19T18:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова убили покупателя продуктового магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, криминальная драма разыгралась вечером 18 июля.

По версии следствия, около 21 часов в продуктовом магазине на улице Благодарова в поселке Елшанка находились два пьяных мужчины 31 и 45-ти лет. Между ними завязалась ссора, и младший ударил старшего дважды кулаком по голове. Потерпевший потерял сознание, а медики «скорой помощи», прибывшие по вызову сотрудников магазина, констатировали его смерть.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU