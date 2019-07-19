2019-07-19T18:41:22+03:00
Происшествия

В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова убили покупателя продуктового магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, криминальная драма разыгралась вечером 18 июля.

По версии следствия, около 21 часов в продуктовом магазине на улице Благодарова в поселке Елшанка находились два пьяных мужчины 31 и 45-ти лет. Между ними завязалась ссора, и младший ударил старшего дважды кулаком по голове. Потерпевший потерял сознание, а медики «скорой помощи», прибывшие по вызову сотрудников магазина, констатировали его смерть.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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