Регоператор продолжает работать, несмотря на пожар на полигоне в Энгельсе

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-22T09:17:48+03:00

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Региональный оператор продолжает работать, несмотря на пожар на мусорном полигоне в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Регоператоре, нештатная ситуация не оказала влияния на качество оказания коммунальной услуги.

Мусороперерабатывающий комплекс переведен в режим временного накопления, то есть остатки после сортировки отходов будут несколько дней храниться на территории предприятия, на бетонированной площадке.

- Мы продолжаем оказывать качественную коммунальную услугу жителям. Все мусоровывозящие компании работают без нарушений графиков. В Экотехнопарке не прерывалась обработка всего поступающего потока ТКО. До полной ликвидации задымления мы приняли решение временно вывести из эксплуатации карту полигона, т. е. захоронение ТКО приостановлено, — сообщил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Работы по ликвидации задымления ведутся в круглосуточном режиме. Наряду с просыпкой инертными грунтами началась проливка водой склонов карты, поэтому на месте помимо задымления наблюдается активное парение. Оно не представляет опасности для природы и человека.

Напомним, 21 июля в 05:30 утра службой охраны Энгельсского Экотехнопарка было обнаружено задымление со стороны внешнего периметра. Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона. Для ликвидации задымления предпринимаются исчерпывающие меры. Материального ущерба и пострадавших в результате нештатной ситуации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU