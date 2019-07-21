Найдена причина густого дыма в Энгельсе — горит свалка мусора
Черные клубы видно и в Саратове
Фото из соцсетей
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В Энгельсе сегодня с утра, 21 июля, в небо вздымаются клубы дыма.
Черный столб видно и в Саратове. Люди беспокоятся и выкладывают в соцсети фото, задавая вопрос: а что же полыхает?
Фото из соцсетей
Как стало известно «КП-Саратов», в Энгельсе горит свалка мусора, недалеко от РЭО ГИБДД, что на проспекте Фридриха Энгельса.
Комментарии от МЧС пока не удалось получить.
ИСТОЧНИК KP.RU