В Саратове двух подростков ударило током при попытке залезть на цистерну поезда
Вечером 20 июля в Саратове двое подростков госпитализированы с ожогами после удара током.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ СКР региона, около 20:45 двое 13-летних подростков забрались на цистерну грузового поезда, где получили разряд током высокого напряжения.
Пострадавшие были травмированы в Областной центр комбустиологии.
ЧП случилось в Ленинском районе Саратова, на станции Трофимовский-1, на 846-м километре.
По данному факту начата проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По итогам будет принято процессуальное решение.
Граждан просят быть осторожнее на железной дороге и разъяснить детям правила поведения. В частности, запрещается влезать на вагоны и цистерны, прикасаться к проводам, цепляться за движущийся состав.
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ИСТОЧНИК KP.RU