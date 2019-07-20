2019-07-20T22:24:03+03:00
Происшествия

В Саратове двух подростков ударило током при попытке залезть на цистерну поезда

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами
Екатерина Семенова
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Двое подростков пытались влезть на цистерну и получили удар токомДвое подростков пытались влезть на цистерну и получили удар токомФото: Екатерина Семенова
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Вечером 20 июля в Саратове двое подростков госпитализированы с ожогами после удара током.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном СУТ СКР региона, около 20:45 двое 13-летних подростков забрались на цистерну грузового поезда, где получили разряд током высокого напряжения.

Пострадавшие были травмированы в Областной центр комбустиологии.

ЧП случилось в Ленинском районе Саратова, на станции Трофимовский-1, на 846-м километре.

По данному факту начата проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По итогам будет принято процессуальное решение.

Граждан просят быть осторожнее на железной дороге и разъяснить детям правила поведения. В частности, запрещается влезать на вагоны и цистерны, прикасаться к проводам, цепляться за движущийся состав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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