Смерть парня в ванной от удара током проверяет СУ СКР Саратовской области
Юношу погубил поставленный на зарядку смартфон
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Следователи начали проверку по факту гибели юноши в Новобурасском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17-летний житель села Чернышевка погиб от удара током в своей ванной.
Около 11 часов вечера юноша пошел в ванную, а телефон поставил заряжаться рядом, чтобы слушать музыку. Случайно удлинитель упал в воду и ударил током потерпевшего. Тот позвал на помощь отца, мужчина успел вытащить сына из воды и отключил удлинитель, но прибывшие по вызову медики констатировали смерть парня.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU