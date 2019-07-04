Смерть парня в ванной от удара током проверяет СУ СКР Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-04T11:47:53+03:00

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Следователи начали проверку по факту гибели юноши в Новобурасском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17-летний житель села Чернышевка погиб от удара током в своей ванной.

Около 11 часов вечера юноша пошел в ванную, а телефон поставил заряжаться рядом, чтобы слушать музыку. Случайно удлинитель упал в воду и ударил током потерпевшего. Тот позвал на помощь отца, мужчина успел вытащить сына из воды и отключил удлинитель, но прибывшие по вызову медики констатировали смерть парня.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU