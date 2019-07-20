Пристань у нового аэропорта в Сабуровке будет готова к 7 августа
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 20 июля, посетил строящийся аэропорт «Гагарин» в Сабуровке.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он, в частности, осмотрел, как идут работы на Южном подходе. В настоящее время рабочие укладывают асфальт от Расловки до Северного подхода.
Подрядчик заверил, что осталось всего около 500 метров бетонного основания у моста через Курдюм, и к 1 августа Южный подход будет готов.
Валерий Радаев остался доволен темпами работ.
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Также ведется строительство понтона под причал на пристани в Сабуровке. Она должна быть готова к 7 августа. Валерий Радаев поручил проработать вопрос доставки пассажиров катером.
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Уже идут работы по благоустройству на железнодорожной платформе, рабочие высаживают деревья на аллее вдоль путей.
- Железная дорога исправила ряд замечаний, которые высказал Вячеслав Володин, и в начале августа все работы будут завершены, – уверен глава региона.
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Во время осмотра водозабора Валерий Радаев потребовал завершить работы на следующей неделе.
- Это первый объект такого уровня за последние 20 лет. Все должно быть на высшем уровне от качественного оборудования до благоустройства территории и общего вида объекта. Мы заканчиваем пусконаладку, уходим от временной схемы. Штат укомплектован, и на следующей неделе все должны быть на рабочих местах, – подчеркнул он.
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Валерий Радаев пообещал, что до открытия аэропорта, которое намечено на 20 августа, каждую неделю будут проходить рабочие планерки, чтобы не допустить отставания от графика.
ИСТОЧНИК KP.RU