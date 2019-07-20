Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY
Глава региона осмотрел пассажирский терминал аэропорта
Валерию Радаеву вручили футболку забега #GAGARINRUNWAY
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Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY. Напомним, пробег пройдет 3 августа по взлетно-посадочной полосе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке, глава региона осмотрел пассажирский терминал.
Ему показали службы спецтранспорта и ремонта, куда в настоящее время продолжается поставка оборудования.
Кроме того, а аэропорту уже ведется отделка точек общепита и ритейла, устанавливаются кресла в зале ожидания.
ИСТОЧНИК KP.RU