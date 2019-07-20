Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-20T18:18:21+03:00

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Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY. Напомним, пробег пройдет 3 августа по взлетно-посадочной полосе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе нового аэропорта «Гагарин» в Сабуровке, глава региона осмотрел пассажирский терминал.

Ему показали службы спецтранспорта и ремонта, куда в настоящее время продолжается поставка оборудования.

Кроме того, а аэропорту уже ведется отделка точек общепита и ритейла, устанавливаются кресла в зале ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU