Под Саратовом полыхает природный пожар на площади 5 кв. км
Восемь очагов возгорания зарегистрированы в районе Новопушкинского
Скрин сайта fires.ru
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Под Саратовом полыхает крупный природный пожар.
Огонь охватил более пяти кв. км в районе поселка Новопушкинское Энгельсского района. По данным портала космического мониторинга Fires.ru, зарегистрированы восемь очагов возгорания.
Пожар был зарегистрирован сегодня, 20 июля, около 8 часов утра.
ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает граждан о сохранении в региона высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU