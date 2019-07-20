Под Саратовом полыхает природный пожар на площади 5 кв. км

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-20T16:18:21+03:00

Восемь очагов возгорания зарегистрированы в районе Новопушкинского

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Под Саратовом полыхает крупный природный пожар.

Огонь охватил более пяти кв. км в районе поселка Новопушкинское Энгельсского района. По данным портала космического мониторинга Fires.ru, зарегистрированы восемь очагов возгорания.

Пожар был зарегистрирован сегодня, 20 июля, около 8 часов утра.

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает граждан о сохранении в региона высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU