2019-07-20T16:18:21+03:00
Происшествия

Под Саратовом полыхает природный пожар на площади 5 кв. км

Восемь очагов возгорания зарегистрированы в районе Новопушкинского
Екатерина Семенова
Поделиться:
Скрин сайта fires.ruСкрин сайта fires.ru
Изменить размер текста:

Под Саратовом полыхает крупный природный пожар.

Огонь охватил более пяти кв. км в районе поселка Новопушкинское Энгельсского района. По данным портала космического мониторинга Fires.ru, зарегистрированы восемь очагов возгорания.

Пожар был зарегистрирован сегодня, 20 июля, около 8 часов утра.

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает граждан о сохранении в региона высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области полыхают несколько природных пожаров

Горит более 15 кв.км

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY
Появилось видео пожара на Предмостовой площади в Саратове
Заводской район остался без воды
В сгоревшем доме на Соколовой найден труп
В Экономе стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»
Волонтеры организуют поиски пенсионерки в Саратове
На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина
По требованию Радаева срок перекрытия Лесозаводской в Энгельсе сокращен до 10 дней
Двое детей сбежали из детсада в Заводском районе и пересекли половину Саратова
Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей
Вячеслав Володин рассказал о реализуемых в Саратовской области проектах
Проблемный дом на Артельной планируют достроить в 2019 году
Под Саратовом четверо браконьеров убили лося и косулю
В Энгельсе торжественным парадом отметили встречу выпускников ракетного училища
У жительницы Энгельса украли четыре стола
Дети в лагере под Аткарском отравились принесенной родителями едой
Из администрации Энгельсского района уволились два замглавы
Прокурор Саратова Сергей Ломакин празднует день рождения
На мосту под Пристанным мужчину переехали две фуры
Суббота в Саратовской области пройдет без дождей
В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти