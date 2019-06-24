СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-24T08:08:40+03:00

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В Саратовской области полыхают несколько природных пожаров.

Сайт космического мониторинга очагов возгорания fires.ru зафиксировал точки пожара сразу в нескольких районах.

Так, сразу пять небольших пожаров полыхают в Красноармейском районе, вблизи сел Елшанка и Луговое. Огонь охватил четыре кв. км.

Севернее села Мечетное Советского района полыхают семь небольших пожаров. Площадь возгорания — 3,7 кв. км.

4,2 кв. км охвачено огнем в районе села Антоновка под Дергачами.

Около двух кв. км. Горит у поселка Сигнегорский Озинского района.

На окраине Вольска площадь природного пожара составила почти два кв. км. Также пожар был зафиксирован под Балаковом.

Напомним, в регионе установился четвертый и пятый классы горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU