В Саратовской области полыхают несколько природных пожаров
В Саратовской области полыхают несколько природных пожаров.
Сайт космического мониторинга очагов возгорания fires.ru зафиксировал точки пожара сразу в нескольких районах.
Так, сразу пять небольших пожаров полыхают в Красноармейском районе, вблизи сел Елшанка и Луговое. Огонь охватил четыре кв. км.
Севернее села Мечетное Советского района полыхают семь небольших пожаров. Площадь возгорания — 3,7 кв. км.
4,2 кв. км охвачено огнем в районе села Антоновка под Дергачами.
Около двух кв. км. Горит у поселка Сигнегорский Озинского района.
На окраине Вольска площадь природного пожара составила почти два кв. км. Также пожар был зафиксирован под Балаковом.
Напомним, в регионе установился четвертый и пятый классы горимости.
ИСТОЧНИК KP.RU