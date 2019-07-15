На Кумысной поляне в Саратове нашли останки кабанов, косуль и благородного оленя

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-15T12:45:37+03:00

Охота на двух последних запрещена

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В Саратове на Кумысной поляне найдены останки диких животных — кабанов, косуль и благородного оленя.

Трупы обнаружила местная жительница 12 июля у СНТ «Весна».

Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Отметим, что сама охота в этом месте является незаконной, поскольку Кумысная поляна — особо охраняемая природная зона. Специалисты не исключают, что животных могли убить в другом месте, а здесь выкинуть их останки.

Сейчас нельзя отстреливать ни оленей, ни косуль, можно только кабанов, но имея специальное разрешение.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет 960 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU