На Кумысной поляне в Саратове нашли останки кабанов, косуль и благородного оленя
В Саратове на Кумысной поляне найдены останки диких животных — кабанов, косуль и благородного оленя.
Трупы обнаружила местная жительница 12 июля у СНТ «Весна».
Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Отметим, что сама охота в этом месте является незаконной, поскольку Кумысная поляна — особо охраняемая природная зона. Специалисты не исключают, что животных могли убить в другом месте, а здесь выкинуть их останки.
Сейчас нельзя отстреливать ни оленей, ни косуль, можно только кабанов, но имея специальное разрешение.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет 960 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU