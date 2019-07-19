Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок
В Пугачеве Саратовской области вынесли приговор 18-летнему юноше, который был пойман, когда перебрасывал в колонию ИК-17 сверток с наркотиками.
Он признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере. Суд дал ему 1,5 года условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.
Преступление было совершено еще 2 января 2019 года, когда подсудимому было 17 лет, уточнили в региональном СУ СКР.
Тогда он перебросил на территорию ФКУ ИК-17 УФСИН России по Саратовской области сверток с наркотиками в крупном размере.
Он был задержан сотрудниками исправительной колонии, наркотики найдены и изъяты.
Свою вину парень признал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с испытательным сроком 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU