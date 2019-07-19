2019-07-19T16:06:31+03:00
Происшествия

Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок

Несовершеннолетнего приговорили к 1,5 годам условно
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В Пугачеве Саратовской области вынесли приговор 18-летнему юноше, который был пойман, когда перебрасывал в колонию ИК-17 сверток с наркотиками.

Он признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере. Суд дал ему 1,5 года условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.

Преступление было совершено еще 2 января 2019 года, когда подсудимому было 17 лет, уточнили в региональном СУ СКР.

Тогда он перебросил на территорию ФКУ ИК-17 УФСИН России по Саратовской области сверток с наркотиками в крупном размере.

Он был задержан сотрудниками исправительной колонии, наркотики найдены и изъяты.

Свою вину парень признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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