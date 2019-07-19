Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской
На него нанесут «вафельную» разметку
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 июля, на ночь будет перекрыт перекресток улиц Симбирская и Соколовая в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с нанесением «вафельной» разметки.
Улицы Симбирская (от Крестьянской и Соколовой) и Соколовая (от Горького до Вольской) будут закрыты для движения с 23 до 4 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове ночью перекроют Московскую и Вольскую
Дорожники будут наносить новую разметку
ИСТОЧНИК KP.RU