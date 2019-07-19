2019-07-19T16:16:32+03:00
Общество

Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской

На него нанесут «вафельную» разметку
Екатерина Семенова
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Сегодня, 19 июля, на ночь будет перекрыт перекресток улиц Симбирская и Соколовая в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с нанесением «вафельной» разметки.

Улицы Симбирская (от Крестьянской и Соколовой) и Соколовая (от Горького до Вольской) будут закрыты для движения с 23 до 4 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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