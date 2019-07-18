На перекрестках Саратова появится «вафельная» разметка
Сегодня ее нанесут на пересечение улиц Московская и Вольская
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В Саратове на двух перекрестках нанесут «вафельную» разметку.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы пройдут на пересечении улиц Московская и Вольская, а также Соколовая и Симбирская. Первый объект будет готов уже сегодня, 18 июля.
«Вафельная» разметка обозначает, что водитель не имеет права заехать на такой перекресток и остановиться, создав помехи поперечному движению.
ИСТОЧНИК KP.RU