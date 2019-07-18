На перекрестках Саратова появится «вафельная» разметка

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-18T10:44:02+03:00

Сегодня ее нанесут на пересечение улиц Московская и Вольская

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В Саратове на двух перекрестках нанесут «вафельную» разметку.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы пройдут на пересечении улиц Московская и Вольская, а также Соколовая и Симбирская. Первый объект будет готов уже сегодня, 18 июля.

«Вафельная» разметка обозначает, что водитель не имеет права заехать на такой перекресток и остановиться, создав помехи поперечному движению.

ИСТОЧНИК KP.RU