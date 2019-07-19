Выпускник Саратовской академии права возглавил Ершовскую транспортную прокуратуру
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На должность Ершовского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры назначен 32-летний Павел Агуреев.
Приказ о назначении младшего советника юстиции Агуреева подписал Генеральный прокурор РФ 17 июля.
Павел Агуреев родился в Ставропольском крае. В 2009 году он окончил Саратовскую государственную академию права.
С 2010 года занимал должности помощника Минераловодского межрайонного транспортного прокурора, затем заместителя Керченского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU