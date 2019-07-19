Пьяная женщина гоняла на авто по Саратову без прав

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-19T12:48:37+03:00

Ее задержали на выезде из города

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Вечером 17 июля в Саратове, на Ново-Астраханском шоссе, недалеко от пересечения с Большой Лесопарковой, сотрудники патрульной службы остановили автомобиль Daewoo Nexia. За рулем машины находилась 40-летняя женщина.

При проверке документов оказалось что водительских прав у нее нет. Кроме того, от гражданки исходил запах алкоголя, что подтвердил тест алкотестера — 1,04 мг/л.

Решением суда любительнице погонять пьяной и без прав назначено десять суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU