2019-07-18T07:49:46+03:00
Происшествия

В центре Саратова от удара легковушки женщина отлетела в троллейбус и погибла

Госпитализация понадобилась еще двум пострадавшим
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Саратова сегодня утром, 18 июля, «Лада Приора» сбила женщину. От удара она отлетела в троллейбус и скончалась.

- ДТП случилось на пересечении улиц Московская и Комсомольская. 47-летняя погибшая шла через дорогу по пешеходному переходу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

После наезда легковушки гражданка отлетела в троллейбус №5, в котором ехали пассажиры. В общественном транспорте также пострадали два человека — одну женщину госпитализировали, второй, пенсионерке, оказана помощь на месте.

Водителя отечественного авто, который сбил пешехода, тоже увезли в больницу.

На месте работали сотрудники облспаса, Центра медицины катастроф, «скорой помощи» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24