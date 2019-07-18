В центре Саратова от удара легковушки женщина отлетела в троллейбус и погибла

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-18T07:49:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова сегодня утром, 18 июля, «Лада Приора» сбила женщину. От удара она отлетела в троллейбус и скончалась.

- ДТП случилось на пересечении улиц Московская и Комсомольская. 47-летняя погибшая шла через дорогу по пешеходному переходу, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

После наезда легковушки гражданка отлетела в троллейбус №5, в котором ехали пассажиры. В общественном транспорте также пострадали два человека — одну женщину госпитализировали, второй, пенсионерке, оказана помощь на месте.

Водителя отечественного авто, который сбил пешехода, тоже увезли в больницу.

На месте работали сотрудники облспаса, Центра медицины катастроф, «скорой помощи» и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU