Вячеслав Володин пригласил жителей Саратовской области поддержать проекты ее развития

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-17T19:16:51+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в паблике своих сторонников volodin.saratov в Инстаграм рассказал о завершении формирования проектов развития Саратовской области. Их более 50. Какие-то будут реализованы в этом году, какие-то - в предстоящие. Володин пригласил всех неравнодушных жителей вступать в общественные советы, которые контролируют реализацию этих проектов.

- Количество проектов настолько огромное, что без вашей помощи просто не справиться, - заметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720776" frameborder="0"></iframe> Володин предложил саратовцам активнее вступать в общественные советы.

ИСТОЧНИК KP.RU