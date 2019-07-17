Вячеслав Володин пригласил жителей Саратовской области поддержать проекты ее развития
Председатель Госдумы заметил, что проектов более 50
Вячеслав ВолодинФото: Александр Уриевский
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в паблике своих сторонников volodin.saratov в Инстаграм рассказал о завершении формирования проектов развития Саратовской области. Их более 50. Какие-то будут реализованы в этом году, какие-то - в предстоящие. Володин пригласил всех неравнодушных жителей вступать в общественные советы, которые контролируют реализацию этих проектов.
- Количество проектов настолько огромное, что без вашей помощи просто не справиться, - заметил Вячеслав Володин.
Володин предложил саратовцам активнее вступать в общественные советы.
ИСТОЧНИК KP.RU