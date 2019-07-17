Ветер и гроза в Саратове поломали много деревьев
Некоторые из них угрожают горожанам
Опасное дерево в пешеходной зоне на 50 лет ОктябряФото: Екатерина Семенова
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В сквере по 50 Лет Октября между улицами Вишневая и 2 Дачная сегодня вечером, 17 июля, шквалистым ветром с дождем сломало дерево.
Дерево надломано и того гляди рухнет прямо на пешеходную зону, прямо рядом с лавочками.
Неподалеку находится детская площадка.
.Фото: Екатерина Семенова
Как сообщили также корреспонденты «КП-Саратов», после сильного дождя и грозы вечером оказалось поломано немало веток и деревьев.
Как будто осколками снарядов гроза посекла деревья на улице Артиллерийская.
"Лесоповал" на улице АртиллерийскаяФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU