Ветер и гроза в Саратове поломали много деревьев

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-17T18:15:14+03:00

Опасное дерево в пешеходной зоне на 50 лет Октября Фото: Екатерина Семенова

Некоторые из них угрожают горожанам

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В сквере по 50 Лет Октября между улицами Вишневая и 2 Дачная сегодня вечером, 17 июля, шквалистым ветром с дождем сломало дерево.

Дерево надломано и того гляди рухнет прямо на пешеходную зону, прямо рядом с лавочками.

Неподалеку находится детская площадка.

Как сообщили также корреспонденты «КП-Саратов», после сильного дождя и грозы вечером оказалось поломано немало веток и деревьев.

Как будто осколками снарядов гроза посекла деревья на улице Артиллерийская.

"Лесоповал" на улице АртиллерийскаяФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU