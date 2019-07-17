2019-07-17T18:15:14+03:00
Происшествия

Ветер и гроза в Саратове поломали много деревьев

Некоторые из них угрожают горожанам
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Опасное дерево в пешеходной зоне на 50 лет ОктябряОпасное дерево в пешеходной зоне на 50 лет ОктябряФото: Екатерина Семенова
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В сквере по 50 Лет Октября между улицами Вишневая и 2 Дачная сегодня вечером, 17 июля, шквалистым ветром с дождем сломало дерево.

Дерево надломано и того гляди рухнет прямо на пешеходную зону, прямо рядом с лавочками.

Неподалеку находится детская площадка.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Как сообщили также корреспонденты «КП-Саратов», после сильного дождя и грозы вечером оказалось поломано немало веток и деревьев.

Как будто осколками снарядов гроза посекла деревья на улице Артиллерийская.

"Лесоповал" на улице Артиллерийская Фото: Ольга Симонова

"Лесоповал" на улице АртиллерийскаяФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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