Саратов ожидает масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-17T16:01:08+03:00

Весь день не будет водоснабжения 24 июля

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На следующей неделе, в среду, 24 июля, ООО «КВС» проведет масштабное отключение воды в Саратове.

Не будет водоснабжения с 7:00 до 21:00 у жителей следующих домов:

- улица Астраханская, 1, 1а, 1Б, 1е, 10/20, 21, 22/36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50/60, 50/60а, 62/66, 68, 74, 88;

- улица Белоглинская, 84/86, 97, 99, 101, 103;

- улица Большая Горная, 324, 332, 353, 357, 357/3;

- улица Большая Казачья, 114;

- улица Большая Садовая, 36, 38, 40;

- улица Грибова, 1, 3;

- улица Дегтярная, 7, 12, 13, 15, 17, 26, 28;

- Дегтярная площадь 1, 1/13;

- улица Железнодорожная, 43/55, 61/69, 77;

- улица Зарубина, 176, 180/186, 186, 186а;

- Интернациональный проезд, 1а;

- улица Московская, 157, 159, 161;

- улица Новоузенская, 63/65;

- 5-я Линия Первомайского поселка, 8;

- 5-й проезд Первомайского поселка;

- 6-й проезд Первомайского поселка, 21/23, 25;

- улица Посадского, 271, 273, 302, 308, 308а, 320, 332;

- улица Пугачева, 1, 1а, 3/9;

- улица Рабочая, 103;

- улица 2-я Садовая, 39/53, 55, 74;

- улица Станционная, 1, 4, 4/6, 6, 8, 9, 13;

- 1-й Станционный проезд, 1, 3а, 6, 9, 10, 13, 14, 18;

- 2-й Станционный проезд, 3, 7, 11/13, 15, 15а, 17, 19;

- 3-й Станционный проезд, 10;

- улица Степана Разина, 52, 78, 80, 85, 87, 89, 93;

- улица Соколовая, 323, 331;

- 3-й Солдатский проезд, 1, 1а, 1Б, 1в;

- улица Университетская, 40, 55, 59, 59а, 61, 65/73, 74, 75, 77, 85, 87, 89, 109;

- улица Хользунова, 19, 21, 21а, 23а, 25/39;

- улица Чернышевского, 53, 55, 55/1, 55/3, 55а, 55е, 55/2, 55/2а, 55/3в, 55/3г, 55/4а, 55/4Б;

- улица Шелковичная, 58, 71/81, 84а, 84/86;

- 7-й Шелковичный тупик;

- 6-й Шелковичный проезд;

- 7-й Шелковичный проезд.

- частные домовладения по улице Астраханская, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72/2;

- улица Большая Садовая, 46, 48/1, 50/1;

- улица Железнодорожная, 2, 4, 6, 6а, 6в, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 79;

- улица Зарубина, 205;

- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Линии Первомайского поселка;

- 4-й Новоузенский тупик, 2;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Первомайского поселка;

- 4-й Пугачевский тупик, 1, 2, 3/1, 4, 6, 8;

- улица 2-я Садовая, 76, 78, 80, 82;

- улица 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Садовые тупики;

- 4-й Степной проезд, 8, 10, 12, 14, 19, 21;

- улица Университетская, 78;

- улица Шелковичная, 60г;

- 1-й Шелковичный тупик, 1, 3;

- 6-й Шелковичный тупик.

Жителям рекомендуют пополнить запасы питьевой воды и в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Подвоз будет осуществляться по заявкам районных администраций.

Во время плановой остановки водоснабжения планируется замена четырех единиц запорного оборудования на 7,5 км водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU