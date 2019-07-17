Бывшего начальника и бухгалтера ИК-13 будут судить за присвоение 18,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-17T15:35:05+03:00

Бухгалтер полностью признала вину и рассказала, как выводили деньги УФСИН

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Следователи СУ СКР в Энгельсе завершили работу по уголовному делу о хищении на 18,6 млн рублей средств УФСИН России по Саратовской области.

Преступление было совершено в ИК-13.

Расследование завершено в отношении бывшего начальника и главного бухгалтера исправительного учреждения Энгельса. Их обвиняют в присвоении средств УФСИН в особо крупном размере, группой по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в период с июля 2015 по февраль 2018 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным на общую сумму 18 668 000 рублей. По версии следствия, деньги однако работникам не выдали, а присвоили.

Махинация была выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и региональным УСБ ФСИН России.

Как стало известно «КП-Саратов», в ходе предварительного следствия бывший главный бухгалтер полностью раскаялась и рассказала, как работала схема.

Несмотря на непризнание вины начальником колонии, следователи регионального СУ СКР собрали достаточно доказательств изобличающих их. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU