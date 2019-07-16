Саратовцев будут судить за подрыв автомобиля бизнес-партнера

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-16T16:14:09+03:00

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Четверо саратовцев в возрасте 42, 43, 44 и 50 лет обвиняются в покушении на убийство, изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия. Мужчины хотели устранить своего 41-летнего бизнес-партнера.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, граждане изготовили самодельную взрывчатку и положили ее в ночь с 20 на 21 сентября под кузов автомобиля потерпевшего, чтобы на следующий день его не стало.

Однако их план не состоялся. К счастью, утром на следующий день механизм самопроизвольно сработал раньше, чем жертва злоумышленников успела сесть в автомобиль. Машина полностью сгорела, никто из людей не пострадал.

Кроме того, самый старший из соучастников незаконно продавал оружие и боеприпасы.

Следователи нашли злоумышленников, завели на них уголовные дела и отправили под стражу.

Доказательств собрано достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU