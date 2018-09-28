В Саратове предприниматели заминировали и взорвали автомобиль бизнес-партнера

28 Сент. 13:09 2018-09-28T13:40:46+03:00

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Сотрудники ФСБ совместно с полицией и следователями СК установили личности и задержали четверых мужчин, которые решили избавиться от своего бизнес-партнера, устранив его физически.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СУ СКР, четверо местных жителей 49, 44, 43, и 42 лет задумали убийство своего 41-летнего партнера из-за конфликта в бизнесе.

- Они изготовили самодельное устройство. Смонтированную конструкцию в ночь с 20 на 21 сентября 2018 года мужчины установили под кузовом автомобиля партнера, припаркованного около подъезда его жилого дома на улице Чернышевского в Саратове. Утром 21 сентября они привели бомбу в действие, машина сгорела. В результате произошедшего никто не пострадал, — рассказали в региональном СУ СКР.

Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас все подозреваемые задержаны и по решению суда заключены под стражу. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.