2019-07-16T14:08:22+03:00
Общество

Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры

Мужчина сейчас находится в больнице и ждет медкомиссии
Ольга Симонова
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Алексей. Фото из блога Ильи ВарламоваАлексей. Фото из блога Ильи Варламова
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В Марксе Саратовской области за дверь выставили инвалида.

Напомним, у Алексея отнялись ноги в результате пьяной драки. После этого злоумышленники отобрали у него квартиру и поместили его в жилище, принадлежащее чужим людям. Единственными, кто приходил к мужчине, были только сотрудники патронажной организации «Каритас».

- Позавчера к Лехе пришел новый собственник этой однушки вместе с участковым, который буквально вытолкал его на коляске за дверь, — написал блогер Илья Варламов.

Он добавил, что Алексей сейчас находится в больнице и ждет медкомиссии. У него третья группа инвалидности, то есть он считается дееспособным, но одновременно с этим у мужчины не работают ноги, он не может сам себя обслужить. Чтобы получить помощи от государства, он должен получить «нерабочую» группу.

- После выписки из больницы Лёха хочет вернуться на проспект Строителей: у него остались ключи от чужой квартиры. Но его, скорее всего, просто снова оттуда выкинут, — написал Варламов.

Напомним, несколько дней назад к Алексею приезжал сам Варламов и Митя Алешковский — его коллега. Именно они и осветили ситуацию с инвалидом Алексеем и слепой пенсионеркой Валентиной Алексеевной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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