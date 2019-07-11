2019-07-11T13:32:51+03:00
Общество

Чиновники «помогли» неходячему инвалиду из Маркса хлебом и водой

Мужчина вынужден голодать, чтобы не тратиться на подгузники
Дарья Вострикова
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Инвалид Алексей из МарксаИнвалид Алексей из Маркса
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После визита в Саратовскую область блогеров Ильи Варламова и Мити Алешковского, страна узнала о том, в каких условиях вынуждены жить местные инвалиды.

Одна из историй гласит о слепой пенсионерке Валентине Алексеевне, которой приходится жить в замусоренном бараке без электричества и пропитания. Она лишилась документов из-за мошенников.

Пенсионерка Валентина Алексеевна

Пенсионерка Валентина Алексеевна

Сотрудники благотворительной организации «Каритас-юг» узнали о женщине от ее ныне покойного мужа, когда он посещал бесплатную столовую. Сейчас ей помогают вернуть деньги и документы.

После этой публикации саратовские чиновники заявили, что ничего не знали о несчастной и готовы найти ее, чтобы помочь.

Вторая история касается инвалида по имени Алексей из Марксовского района. У мужчины после драки отнялись ноги. Теперь он влачит свою жизнь в «убитой» квартире и не может получить инвалидность из-за невозможности дойти до врачей самому. Работники патронажной организации «Каритас», которые приглядывают за ним, помочь ему также не могут — девушки не в силах спустить мужчину с пятого этажа.

По словам чиновников, к жителю Маркса приставлен соцработник, который убирается, стирает, готовит, помогает восстанавливать документы. Однако в материале журналистов сказано, что от него Алексею досталась только вода и буханки хлеба.

Непонятным остается то, почему, если судить по снимкам съемочной группы Варламова и Алешковского, мужчина живет в жилище, которое больше напоминает притон, нежели нормальную квартиру, меньше ест, чтобы не тратить подгузники, изможден и худ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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