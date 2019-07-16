2019-07-16T10:55:38+03:00
Общество

Энергетики закрыли движение на перекрестке Чапаева и Большой Горной

Ведутся работы на тепломагистрали от ТЭЦ-5
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове закрыто движение на перекрестке улиц Чапаева и Большая Горная.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано с реконструкцией тепломагистрали от ТЭЦ-5. Там будет заменен трубопровод диаметром 820 мм.

Работы планируется завершить до 18 июля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скорая помощь» с трудом заехала на улицу Чапаева из-за заблокированной дороги

Въезды перекрыты грудами стройматериалов [видео]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины
Женщина на «четырнадцатой» сбила двух подростков в Энгельсе
Житель Энгельса дал взятку полицейскому и получил штраф в десять раз больше
Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры
Более 100 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова за полгода
В Саратове проинвентаризируют кладбища
Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии
Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов
В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства
Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей
Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот