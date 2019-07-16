Энергетики закрыли движение на перекрестке Чапаева и Большой Горной
Ведутся работы на тепломагистрали от ТЭЦ-5
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В Саратове закрыто движение на перекрестке улиц Чапаева и Большая Горная.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано с реконструкцией тепломагистрали от ТЭЦ-5. Там будет заменен трубопровод диаметром 820 мм.
Работы планируется завершить до 18 июля
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ИСТОЧНИК KP.RU