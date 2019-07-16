2019-07-16T08:57:25+03:00
Общество

«Скорая помощь» с трудом заехала на улицу Чапаева из-за заблокированной дороги

Въезды перекрыты грудами стройматериалов [видео]
Екатерина Семенова
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Улицу Чапаева заблокировали грудами щебня и песка.

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Житель Саратова пожаловался на перекрытие дороги по улице Чапаева.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, речь идет об участке между Соколовой и Большой Горной, который завален с двух сторон стройматериалами — песком, щебнем и бетонными плитами.

- Вот такой беспредел устроили сотрудники компании «Т Плюс». Въезд к дому полностью перекрыт. Сегодня «скорая» не могла заехать, а потом выехать, — рассказал житель на видео, опубликованном в группе «Саратов онлайн».

Также на грудах стройматериалов играют дети. Саратовца возмутило, что опасные участки не огорожены, поэтому ребята могут получить травмы.

При этом пользователь Александр Сысуев, опубликовавший видео, отмечает, что никакие вскрышные работы на данном участке не проводятся. Он предположил, что стройматериалы здесь просто складируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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