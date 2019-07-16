В Саратове трехлетнему ребенку-инвалиду не выдавали лекарства
В Ленинском районе Саратова местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, так как ее сына-инвалида не обеспечивали лекарствами.
- Трехлетний мальчик страдает тяжелым генетическим заболеванием и постоянно нуждается в обеспечении «Афинитором», который входит в список жизненно необходимых препаратов, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Ребенок наблюдается у врачей в поликлинике №9 и включен в реестр больных, которым лекарства выдают за счет регионального бюджета.
Однако препаратами в 2019 году его в нормальном объеме никто не обеспечивал.
После проверки прокурор направил в суд иск к региональному Минздраву и поликлинике, чтобы ребенку дали медикаменты. Женщине предоставили лекарства для сына.
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ИСТОЧНИК KP.RU