В Екатериновском районе медики отказались выдавать ребенку жизненно важное лекарство

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-09T08:57:12+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области местная жительница пожаловалась в прокуратуру на Минздрав и больницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, восьмилетняя дочь заявительницы страдает серьезным заболеванием, которое входит в перечень угрожающих жизни.

Девочку обязаны обеспечивать лекарствами за счет средств регионального бюджета, но в течение четырех месяцев препараты ей не выдавали, и родители вынуждены были покупать его самостоятельно за большие деньги.

Мотивом для отказа стало то, что данный медикамент не входит в перечень тех, что предоставляются бесплатно.

- Однако такая позиция противоречит требованиям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

В итоге прокурор подал в суд иск в отношении областного Минздрава и ГУЗ «Екатериновская районная больница». После этого ребенку выдали необходимое лекарство.

ИСТОЧНИК KP.RU