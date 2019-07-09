В Екатериновском районе медики отказались выдавать ребенку жизненно важное лекарство
В Екатериновском районе Саратовской области местная жительница пожаловалась в прокуратуру на Минздрав и больницу.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, восьмилетняя дочь заявительницы страдает серьезным заболеванием, которое входит в перечень угрожающих жизни.
Девочку обязаны обеспечивать лекарствами за счет средств регионального бюджета, но в течение четырех месяцев препараты ей не выдавали, и родители вынуждены были покупать его самостоятельно за большие деньги.
Мотивом для отказа стало то, что данный медикамент не входит в перечень тех, что предоставляются бесплатно.
- Однако такая позиция противоречит требованиям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.
В итоге прокурор подал в суд иск в отношении областного Минздрава и ГУЗ «Екатериновская районная больница». После этого ребенку выдали необходимое лекарство.
ИСТОЧНИК KP.RU