2019-07-15T22:14:21+03:00
Политика

Опубликовано видео полета двух ТУ-160 из Энгельса над нейтральными водами Балтики

Взлетевших из Саратовской области стратегические бомбардировщики на границе сопровождали истребители трех стран
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ТУ-160 "Иван Ярыгин". Фото сайта Минобороны РФТУ-160 "Иван Ярыгин". Фото сайта Минобороны РФ
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Взлет, посадка, а также кадры полета над акваторией Балтийского моря двух бомбардировщиков ТУ-160 опубликованы сегодня, 15 июля. Два стратегических ракетоносца, один из которых, «Иван Ярыгин», вылетели с авиабазы в Энгельсе Саратовской области. Они выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Длительность планового полета составила более 7 часов, после чего оба бомбардировщика вернулись на базу в Энгельсе.

Российские самолеты в ходе пролета вдоль госграницы сопровождались истребителями F-16 и F-18 ВВС Дании и ВВС Финляндии соответственно, а также JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

Ту-160 провели полет над Балтийским морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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