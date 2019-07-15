Опубликовано видео полета двух ТУ-160 из Энгельса над нейтральными водами Балтики
Взлет, посадка, а также кадры полета над акваторией Балтийского моря двух бомбардировщиков ТУ-160 опубликованы сегодня, 15 июля. Два стратегических ракетоносца, один из которых, «Иван Ярыгин», вылетели с авиабазы в Энгельсе Саратовской области. Они выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Длительность планового полета составила более 7 часов, после чего оба бомбардировщика вернулись на базу в Энгельсе.
Российские самолеты в ходе пролета вдоль госграницы сопровождались истребителями F-16 и F-18 ВВС Дании и ВВС Финляндии соответственно, а также JAS-39 Gripen ВВС Швеции.
Ту-160 провели полет над Балтийским морем.
ИСТОЧНИК KP.RU