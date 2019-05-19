«Хозяйка заявила, что все мои деньги потратит на уборку квартиры»: девушку с 15 кошками, попугаями и тараканами выгнали на улицу

Жительница Энгельса в одночасье оказалась на улице – ее выгнала хозяйка съемной квартиры из-за жалоб соседей.

«КП-Саратов» удалось связаться с 26-летней Дарьей Зайцевой, героиней публикации: «В Энгельсе на улицу выгнали девушку с 15 кошками». Как оказалось, история произошла совсем недавно, 17 мая в доме №80 по улице Колотилова и на улице оказалась не только сама девушка, но и ее больная мама.

- Сразу несколько соседей написали жалобу в полицию, вызвали хозяйку и потребовали меня выселить, – рассказала Дарья. – При этом рассказывали какие-то ужасы, что у меня антисанитария, клоповник, что я тут чуть ли не сатанинские обряды провожу. Конечно, после котов может быть запах, но вот, например, я утром покормила их рыбой, выкинула кости в мусор, а соседи сказали, что я какую-то дрянь вонючую сделала.

Соседи не пожелали помочь выставленной из квартиры девушке

В итоге девушку просто выставили из дома, где она прожила всего два дня, не дав времени найти другое жилье. Дарья Зайцева вынуждена была ночевать на улице, сидя на стуле и пытаясь спасти своих животных. А это: черепашки, лягушки, попугаи, грач, крысы, декоративные тараканы, 15 кошек. В итоге часть питомцев все же разбежалась, каких-то она смогла пристроить в приют или добрые руки. Многих забрала к себе владелица частного приюта в Саратове Ангелина Розенфельд, которая встала на защиту Дарьи в соцсетях.

У Дарьи уживались кошки и птицы

- В доме 15 подъездов, но никто не помог. Полицейский написал в протоколе, что у меня четыре дня на выезд, но по факту сказа, чтобы я разбиралась с хозяйкой. А она прекрасно знала, когда мы подписывали договор, что у меня много животных. Более того, специальным пунктом было оговорено, что в случае претензий есть 14 дней на поиск нового жилья. Но по факту я там прожила два дня и мне не вернули денег. Хозяйка с диким криком заявила, что все эти деньги потратит на уборку квартиры, – рассказала Дарья Зайцева.

Грача теперь придется пристраивать в добрые руки

Как бы то ни было, девушке помогли добрые люди, в числе которых Ангелина Розенфельд. Она оказала содействие с поиском нового жилья и с переездом. Сейчас Дарья поселилась в многоэтажке в Казарменном переулке Энгельса. Впрочем, на этот раз предупреждать хозяев не потребовалось – животных почти не осталось.

Добрые люди пришли на выручку и помогли найти новое жилье

- Одна мышь и двух котов потом нашла, но тоже собираюсь их пристроить, – сказала Дарья Зайцева. – Это все мамины питомцы были, она их приютила. А сейчас мама сама уже неходячая и после этой истории ей пришлось лечь в больницу.

Декоративных тараканов тоже пришлось отдать в приют

У самой Дарьи судьба складывается непросто: она получила только среднее образование и на жизнь себе зарабатывает фрилансом – 3D-моделированием. При этом у нее нет паспорта, он просто не был оформлен в свое время.

Большинство животных сейчас находятся в приюте у Ангелины Розенфельд, сейчас она пытается найти новых хозяев для грача, лягушек, тараканов и черепашек.