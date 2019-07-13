Чиновника саратовской мэрии вместо увольнения повысили до замминистра
Вчера у него был последний рабочий день
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Новым заместителем министра строительства и ЖКХ по Саратовской области станет Александр Мышев.
Вчера, 12 июля, у него был последний рабочий день в кресле председателя комитета по ЖКХ.
Напомним, что в середине осени 2018 года губернатор Саратовской области требовал уволить Александра Мышева из-за срыва отопительного сезона.
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ИСТОЧНИК KP.RU