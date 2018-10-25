2018-10-25T19:57:19+03:00
Недвижимость

Губернатор потребовал увольнения чиновника за срыв отопительного сезона в Саратове

Заминистра получил выговор
Екатерина Семенова
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Совещание у губернатора по ситуации с отоплением в СаратовеСовещание у губернатора по ситуации с отоплением в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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Губернатор Валерий Радаев начал совещание вечером 25 октября по ситуации с отоплением в Саратове с «разгона» городских и областных чиновников.

Глава региона явился к ожидавшим его чиновникам и депутатам и с ходу заявил, что сегодня объявляет выговор заместителю министра строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву за срыв отопительного сезона.

- Кто виноват в Саратове, почему не исполнено поручение и не пущено тепло? Вам сегодня будет объявлен выговор за срыв отопсезон в Саратове, — указал Радаев Мигачеву.

Также Валерий Радаев потребовал от мэра города Михаила Исаева, чтобы по тем же причинам был освобожден от должности председатель комитета по ЖКХ городской администрации.

Губернатор потребовал отчета о том, что чиновник уволен уже завтра.

Эту должность с весны текущего года занимает Александр Мышев.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Назначенному сегодня зампреду Роману Бусаргину Радаев велел полностью переключить внимание на город Саратов, «чтобы завтра все до единого дома были подключены к теплу».

В субботу планируется провести снова совещание по этой теме в том же составе.

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