Губернатор потребовал увольнения чиновника за срыв отопительного сезона в Саратове
Губернатор Валерий Радаев начал совещание вечером 25 октября по ситуации с отоплением в Саратове с «разгона» городских и областных чиновников.
Глава региона явился к ожидавшим его чиновникам и депутатам и с ходу заявил, что сегодня объявляет выговор заместителю министра строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву за срыв отопительного сезона.
- Кто виноват в Саратове, почему не исполнено поручение и не пущено тепло? Вам сегодня будет объявлен выговор за срыв отопсезон в Саратове, — указал Радаев Мигачеву.
Также Валерий Радаев потребовал от мэра города Михаила Исаева, чтобы по тем же причинам был освобожден от должности председатель комитета по ЖКХ городской администрации.
Губернатор потребовал отчета о том, что чиновник уволен уже завтра.
Эту должность с весны текущего года занимает Александр Мышев.
.Фото: Екатерина Семенова
Назначенному сегодня зампреду Роману Бусаргину Радаев велел полностью переключить внимание на город Саратов, «чтобы завтра все до единого дома были подключены к теплу».
В субботу планируется провести снова совещание по этой теме в том же составе.