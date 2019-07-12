2019-07-12T14:26:55+03:00
Общество

АО «Управление отходами» добилось выплаты 7,2 млн долга от ООО «Мехуборка-Саратов»

Долг вернули под угрозой банкротства
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«Управление отходами» подало иск на саратовскую компанию «Мехуборка» и просила признать ее банкротом.

- Из-за нарушений заключенных договоров саратовская компания задолжала 7 246 145 рублей, — сообщили в пресс-службе Арбитража.

В ходе процесса задолженность ООО «Мехуборка-Саратов» перед АО «Управление отходами» была полностью погашена.

После этого заявитель письменно отказался банкротить «Мехуборку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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