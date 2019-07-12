АО «Управление отходами» добилось выплаты 7,2 млн долга от ООО «Мехуборка-Саратов»
Долг вернули под угрозой банкротства
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«Управление отходами» подало иск на саратовскую компанию «Мехуборка» и просила признать ее банкротом.
- Из-за нарушений заключенных договоров саратовская компания задолжала 7 246 145 рублей, — сообщили в пресс-службе Арбитража.
В ходе процесса задолженность ООО «Мехуборка-Саратов» перед АО «Управление отходами» была полностью погашена.
После этого заявитель письменно отказался банкротить «Мехуборку».
ИСТОЧНИК KP.RU