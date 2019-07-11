2019-07-11T16:53:04+03:00
Происшествия

В Саратове разыскивают 14-летнего Тимура Аблязова

Ребенок ущел из дома 10 июля и пропал
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Тимур АблязовТимур Аблязов
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В Саратове пропал 14-летний Тимур Аблязов. Подросток ушел из дома в поселке Новосоколовогорский около 18:00 10 июля и с тех пор о нем ничего не известно. Он отправился с улицы Казанская, 40 в сторону поселка Юбилейный. Там его последний раз видели в 21:00 с группой подростков.

Тимур был одет в белую футболку с надписью Pepsi-Cola, черные шорты и ярко оранжевые кроссовки. На вид ему 13-14 лет, рост 170 см, среднего телосложения волосы короткие, темно-русые.

Запись о поиске ребенка появилась недавно в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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