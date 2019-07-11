2019-07-11T15:13:13+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина утонул в оросительном канале под Энгельсом

Спасателей вызвала жена погибшего
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Тело мужчины подняли со дна каналаТело мужчины подняли со дна канала
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Областная служба спасения нашла и извлекла из оросительного канала в Энгельсском районе тело утонувшего мужчины.

ЧП случилось на территории СНТ «Волжанка». Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 68-летний гражданин ушел купаться и не вернулся, жена позвонила спасателям. Водолазная группа облспаса обнаружила тело на дне канала и передала его полиции.

По предварительным данным, мужчина выпивал спиртное перед купанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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