В Саратове будут отстреливать диких собак

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-11T12:39:43+03:00

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Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе проходит заседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из обсуждаемых вопросов стали дикие собаки, которые истребляют зайцев и куропаток. Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов отметил, что из-за них страдают не только другие обитатели леса, но и люди. Животные сбиваются в стаи, и им все равно, на кого охотиться.

Его поддержала заместитель начальника управления ветеринарии Татьяна Степанова. Чиновница отметила, что «лучшие друзья» человека тесно дружат с местными лисицами, которые, в свою очередь, являются переносчиками бешенства.

Против этой идеи выступил прокурор Иван Гусев. По его мнению, по животному нельзя определить, домашнее оно или дикое. Еще одним вопросом депутаты рассмотрели ситуацию с бакланами, из-за которых, по их мнению, в водоемах пропадает рыба. Было отмечено, что одно животное за год съедает более 160 кг рыбных ресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU