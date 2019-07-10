Грузинская диаспора в Саратове осудила оскорбления журналиста «Рустави-2» в адрес Путина

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-10T17:13:57+03:00

В Саратове осудили высказывания грузинского журналиста в адрес президента России Фото: Александр Уриевский

Представители Грузии надеются на восстановление добрых отношений между странами [видео]

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Сегодня, 10 июля, в грузинском подворье национальной деревни в Саратове члены грузинской общины «Иверия» высказались публично о ситуации с ведущим канала «Рустави-2» Георгием Габуния. Напомним, в эфире он позволил себе грубые оскорбительные высказывания в адрес президента России.

Лидер «Иверии» Гигла Квачахия, заявил, что журналист преступил все грани человеческих ценностей, профессионализма, этики.

- Своим отношением к президенту России он оскорбил не только себя, но и весь народ. Люди в Грузии выражают свое недовольство, вплоть до закрытия телеканала и возбуждения уголовного дела против журналиста, — сказал Гигла Квачахия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719492" frameborder="0"></iframe> Лидер грузинской общины «Иверия» Гигла Квачахия.

С ним солидарен Владимир Павлиашвили, заведующий операционным отделением городской больницы №8 Саратова.

- Оскорбление, которое наш соотечественник нанес православному человеку, руководителю величайшей в мире страны — это ужасно. Это святотатство, — сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719489" frameborder="0"></iframe> Владимир Павлиашвили о высказываниях грузинского журналиста.

- Никто в Грузии не одобряет такого поступка, кроме, возможно, экстремистов. Это заказ, — уверен Заури Гоциридзе, председатель Совета директоров АО «АП РМК».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719491" frameborder="0"></iframe> Заури Гоциридзе, председатель Совета директоров АО «АП РМК».

Саратовский предприниматель Рамаз Торадзе заявил, что «Габуния — это не Грузия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719490" frameborder="0"></iframe> Предприниматель Рамаз Торадзе осудил высказывания грузинского журналиста.

Все выступавшие сошлись во мнении, что президент России Владимир Путин поступил очень мудро, решив не обращать внимания на выходку Габунии.

- Выражаю общее мнение, что восстановятся добрые отношения между Грузией и Россией, — заявил Владимир Павлиашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU